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«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Локомотив» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Локомотив» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 8 мая, состоится матч «Локомотив» — «Рубин». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Локомотив» набрал 41 очко в 27 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 13-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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