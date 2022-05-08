«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 8 мая, состоится матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».
«Манчестер Сити» набрал 83 очка в 34 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (43) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (83). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед», а «Ньюкасл Юнайтед» проведёт встречу с лондонским «Арсеналом».
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