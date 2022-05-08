«Уфа» — «Ростов»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Емельянов, Агаларов, Фищенко, Урунов.
Запасные: Кукушкин, Журавлёв, Ботака-Иобома, Камилов, Голубев, Саплинов, Мрзляк, Касинтура.
«Ростов»: Бабурин, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.
Запасные: Песьяков, Терентьев, Калинин, Мухин, Фольмер, Щетинин, Мельников, Сухомлинов, Голенков, Турищев.
«Ростов» набрал 34 очка в 27 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (23) — на 15-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 8 мая 2022
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:52
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
05:59