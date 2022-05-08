АПЛ назначила «экспертов предметной области» для обвинения «Сити» в нарушении ФФП

Английская Премьер-лига назначила «экспертов предметной области» для сверхсекретного трёхлетнего судебного расследования нарушений со стороны «Манчестер Сити» финансового фэйр-плей. «Эксперты предметной области» обычно назначаются в ожидании предъявления обвинения. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, пока нет подтверждений того, что «Манчестер Сити» был обвинён в каком-либо преступлении. И английская Премьер-лига, и «Манчестер Сити» приложили невероятные усилия, чтобы сохранить расследование в секрете.

Расследование основано на публикации Der Spiegel просочившихся электронных писем, в которых предполагалось, что коммерческие показатели «Манчестер Сити» были завышены «Abu Dhabi United Group» шейха Мансура, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

Это привело к тому, что УЕФА в марте 2019 года предъявил обвинения «Манчестер Сити». Первоначально «Сити» был отстранён от участия в Лиге чемпионов органом финансового контроля УЕФА в феврале 2020 года, но это решение было отменено CAS в июле 2020 года, поскольку большая часть доказательств вышла за рамки установленного срока.

Премьер-лига всегда заявляла, что будет давать комментарии только после того, как дело будет завершено, и сейчас отказалась от комментариев, как и «Сити». Клуб всегда настаивал на том, что просочившиеся электронные письма были вырваны из контекста и были «предположительно, взломаны или украдены», добавляя, что «попытка нанести ущерб репутации клуба спланирована и понятна».