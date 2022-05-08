«Атлетико» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Поделиться
Сегодня, 8 мая, состоится матч «Атлетико» — «Реал». Встреча 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Реал».
Мадридский «Реал» набрал 81 очко в 34 встречах и досрочно стал чемпионом испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» (61) — на 4-м месте. В тройку лидеров соревнований входят каталонская «Барселона» (69) и «Севилья» (64). По итогам прошлого сезона чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико».
В следующем туре чемпионата Испании сезона-2021/2022 мадридский «Реал» сыграет с «Леванте», а «Атлетико» проведёт встречу с «Эльче».
Комментарии
- 8 мая 2022
-
20:18
-
20:17
-
20:12
-
19:53
-
19:47
-
19:38
-
19:22
-
19:11
-
19:00
-
18:52
-
18:28
-
18:26
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:36
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:01
Партнерский контент