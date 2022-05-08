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«Атлетико» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Атлетико» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 8 мая, состоится матч «Атлетико» — «Реал». Встреча 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Реал».

Мадридский «Реал» набрал 81 очко в 34 встречах и досрочно стал чемпионом испанской Примеры сезона-2021/2022. «Атлетико» (61) — на 4-м месте. В тройку лидеров соревнований входят каталонская «Барселона» (69) и «Севилья» (64). По итогам прошлого сезона чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико».

В следующем туре чемпионата Испании сезона-2021/2022 мадридский «Реал» сыграет с «Леванте», а «Атлетико» проведёт встречу с «Эльче».

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