Соломатин: с «Сочи» не получалось абсолютно ничего. ЦСКА не зацепится за медали

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением об игре московских армейцев в матче с «Сочи» (0:1).



«Это уже не первая игра, где не получалось абсолютно ничего. Что происходит внутри команды, я не знаю. Нет ни мысли, ни игры, ни других моментов. Если мы за два матча с «Ахматом» и «Сочи» два раза бьём в створ ворот… И то это нельзя назвать острыми голевыми моментами. Даже несмотря на отсутствие еврокубков, у ребят должно быть какое-то самолюбие. Надо выходить и играть ради тех людей, которые приходят на стадион. Провал идёт на протяжении второго месяца. Скорее всего, армейцы не зацепятся за медали. Это противно. Особенно после той игры, которую мы увидели после зимнего перерыва», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.