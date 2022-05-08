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Иванов — о концовке сезона «Урала»: если бы не верил в команду, я бы просто закончил

Иванов — о концовке сезона «Урала»: если бы не верил в команду, я бы просто закончил
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Ситуация, в которую мы попали, — мы сами виноваты в этом. Получилось как получилось. У нас осталось два решающих матча. Будем играть. Все футболисты будут настраиваться, они и так работают, не за просто так играют. Конечно, какие-то слова мы скажем. И главный тренер будет всю неделю работать.

Все всё понимают, все взрослые люди. Сейчас мы пока никуда не вылетаем. Если бы я не верил в команду, я бы просто закончил. Верю в то, что мы наберём ещё очки и всё у нас будет хорошо. Мы сохраним прописку в РПЛ. А следующий сезон покажет. Шалимов пришёл не с самого начала, выстроит отношения, проведёт сборы перед чемпионатом», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Урал» в 28 матчах набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022.

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