Андрей Соломатин оценил дебют 18-летнего вратаря ЦСКА Торопа в РПЛ
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Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин оценил дебют 18-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа в Российской Премьер-Лиге. Напомним, молодой вратарь вышел на поле в составе ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:1).
«Мне показалось, что он достаточно уверенно стоял. Даже в эпизоде с отменённым голом. Что он там мог сделать? Отдают передачу назад, и выскакивает игрок «Сочи». Не обладая большой игровой практикой, в остальных моментах он вроде бы сыграл надёжно. Естественно, и стадион его поддерживал, как и всю команду», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Тороп рассказал, какое напутствие перед матчем ему дал ветеран ЦСКА Игорь Акинфеев.
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