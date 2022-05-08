Андрей Соломатин оценил дебют 18-летнего вратаря ЦСКА Торопа в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин оценил дебют 18-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа в Российской Премьер-Лиге. Напомним, молодой вратарь вышел на поле в составе ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:1).

«Мне показалось, что он достаточно уверенно стоял. Даже в эпизоде с отменённым голом. Что он там мог сделать? Отдают передачу назад, и выскакивает игрок «Сочи». Не обладая большой игровой практикой, в остальных моментах он вроде бы сыграл надёжно. Естественно, и стадион его поддерживал, как и всю команду», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Тороп рассказал, какое напутствие перед матчем ему дал ветеран ЦСКА Игорь Акинфеев.