Гвардиола: иногда чувствую себя более комфортно в момент поражений, чем когда побеждаю

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в Лиге чемпионов в матче с мадридским «Реалом» (1:3).

«Что такое жизнь? В жизни не всегда бывают только хорошие моменты. Особенно в спорте плохих моментов больше, чем хороших. Мне очень комфортно переживать и справляться с подобными ситуациями. Иногда я чувствую себя в эти моменты более комфортно, чем когда добиваюсь успеха.

Поражения всегда полны эмоций. Успех приносит смешанные чувства. Иногда ты мог бы добиться большего. Вы чувствуете поражения. И вы должны чувствовать моменты, чтобы сделать что-то ещё лучше, когда наступают хорошие времена.

После поражения от «Реала» я сказал игрокам: «Не читайте ничего, держитесь подальше от этого и сосредоточьтесь на себе».

Многие вещи происходят, так как происходят. Уважайте это. Что вам нужно сделать, так это просто показать, кто мы есть и чего мы добились в этих двух играх», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.