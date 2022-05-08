Гвардиола: иногда чувствую себя более комфортно в момент поражений, чем когда побеждаю

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды в Лиге чемпионов в матче с мадридским «Реалом» (1:3).
«Что такое жизнь? В жизни не всегда бывают только хорошие моменты. Особенно в спорте плохих моментов больше, чем хороших. Мне очень комфортно переживать и справляться с подобными ситуациями. Иногда я чувствую себя в эти моменты более комфортно, чем когда добиваюсь успеха.
Поражения всегда полны эмоций. Успех приносит смешанные чувства. Иногда ты мог бы добиться большего. Вы чувствуете поражения. И вы должны чувствовать моменты, чтобы сделать что-то ещё лучше, когда наступают хорошие времена.
После поражения от «Реала» я сказал игрокам: «Не читайте ничего, держитесь подальше от этого и сосредоточьтесь на себе».
Многие вещи происходят, так как происходят. Уважайте это. Что вам нужно сделать, так это просто показать, кто мы есть и чего мы добились в этих двух играх», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
- 8 мая 2022
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:13
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:49