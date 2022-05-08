Борис Ротенберг заявил, что Владимир Федотов останется в «Сочи» на следующий сезон

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нынешний главный тренер Владимир Федотов останется в команде на следующий сезон. Ранее СМИ связывали Федотова с московским «Спартаком».

«Что могу сказать о возможном назначении Федотова в «Спартак»? Это какой-то вброс. Сейчас много чего будут говорить, не обращайте ни на что внимания. Останется ли Федотов в «Сочи» на следующий сезон? Да», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 52 очка. «Спартак» (37) – на девятом месте в таблице. Сейчас московскую команду возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Прошлым наставником красно-белых был португальский специалист Руй Витория.