Сунесс: какие гении решили, что Рангник — хороший кандидат на пост тренера «МЮ»?

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4).



«Игроки «Манчестер Юнайтед» не слушают тренера. Когда я вижу, как кто-то разговаривает с тренером, сразу представляю себя снова в раздевалке и вижу, как тренер говорит со мной. Рангник никак не смог бы воздействовать на меня, в отличие от того же Фергюсона. Игроки «Манчестер Юнайтед» давно перестали слушать Рангника. На протяжении десяти лет после Фергюсона у «Манчестер Юнайтед» был ряд смехотворно плохих спортивных решений. Какие гении в «МЮ» сели и решили: «Мы собираемся избавиться от Сульшера, и есть человек, который работает в «Локомотиве». Может, он хороший кандидат?» В биографии Рангника нет ничего, что гарантировало бы ему успех в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Сунесса Sky Sports.