Стивен Джеррард подтвердил, что «Астон Вилла» хочет оставить Коутиньо в команде

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что клуб намерен оставить полузащитника Филиппе Коутиньо в бирмингемской команде. В данный момент бразильский игрок находится в «Астон Вилле» на правах аренды из «Барселоны». У клуба из Бирмингема есть возможность выкупить Коутиньо за € 40 млн.

«Останется ли Коутиньо? Очевидно, мы этого очень хотим», — приводит слова Джеррарда Diario Sport.

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за английский клуб 15 матчей. Он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Вчера, 7 мая, Джеррард оставил Филиппе Коутиньо на скамейке запасных в матче 36-го тура АПЛ с «Бёрнли». Коутиньо вышел на поле на 80-й минуте. «Астон Вилла» сумела добыть победу в матче со счётом 3:1.

Из 15 матчей, которые Коутиньо провёл за «Астон Виллу», 13 он начинал в стартовом составе. Его дебют в «Астон Вилле» пришёлся на матч с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В той игре Филиппе Коутиньо забил гол, выйдя на замену на 68-й минуте.