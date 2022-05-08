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Невилл — о словах Клоппа про тактику «Тоттенхэма»: вот почему Конте не подходит «МЮ»

Невилл — о словах Клоппа про тактику «Тоттенхэма»: вот почему Конте не подходит «МЮ»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл согласился с мнением Юргена Клоппа о тактике «Тоттенхэма». Ранее главный тренер «Ливерпуля» был разочарован оборонительной игрой лондонской команды и всего 36% владения мячом подопечными Антонио Конте.

«Я с огромным уважением отношусь к Антонио Конте и его футболу, но это интервью Клоппа наглядно демонстрирует, почему он не подходит «Манчестер Юнайтед», – написал Гари Невилл в своих соцсетях.

Вчера, 7 мая, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграл вничью 1:1 с «Тоттенхэмом».

Подопечные Юргена Клоппа возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав 83 очка после 35 матчей.

«Манчестер Сити» также имеет 83 балла, но ещё и один матч в запасе. Сегодня, 8 мая, «Манчестер Сити» проведёт свою игру 36-го тура с «Ньюкаслом».

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