Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» из-за пункта о правах на изображение

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассматривает возможность продления контракта с клубом, поскольку его полностью удовлетворяют условия по правам на изображение, предложенные парижской стороной. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на El Pais.

По информации источника, четвёртое предложение мадридского «Реала» 23-летнему форварду включало в себя пункт о том, что испанский клуб забирает себе 50% прав на изображение. Это условие, как сообщается, поставило в тупик юристов форварда.

Последнее предложение испанской стороны, сделанное в марте, предполагало, что француз получит подписной бонус € 180 млн и чистую зарплату в размере € 40 млн.

Сообщается, что предложение ранее было воспринято положительно, прежде чем был поднят вопрос о правах на изображение, который является основным в контрактах «Реала» с тех пор, как Флорентино Перес является президентом клуба.

Вопрос о правах на изображение, в частности, привёл к тому, что Мбаппе бойкотировал спонсорские обязательства в сборной Франции во время недавнего международного перерыва, в то время как последнее предложение «ПСЖ» позволило бы ему контролировать 100% своего дохода от них.