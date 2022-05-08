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Нападающий «Арсенала» Нкетиа рассказал о том, останется ли в команде на следующий сезон

Нападающий «Арсенала» Нкетиа рассказал о том, останется ли в команде на следующий сезон
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Форвард лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа ответил на вопрос о своём будущем в стане «канониров».

«Моё будущее решится в ближайшее время. Я могу убрать эти мысли в сторону, поскольку у нас осталось всего четыре игры. Я хочу отдать все силы команде и помочь нам достичь наших целей. После этого я сяду и посмотрю, что будет лучше для меня. Где бы я ни был в следующем сезоне, пока я счастлив и играю в футбол, всё будет здорово», — приводит слова Нкетиа Sky Sports.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий лондонского «Арсенала» провёл за «канониров» 23 матча во всех турнирах. Он сумел отметиться семью забитыми голами и сделать одну результативную передачу. Контракт Эдварда Нкетиа с «Арсеналом» истекает летом 2022 года.

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