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Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо — о борьбе за титул АПЛ: игроки «Манчестер Сити» тоже люди

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо — о борьбе за титул АПЛ: игроки «Манчестер Сити» тоже люди
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо после матча 36-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) высказался о борьбе за чемпионство в Англии.

«Тоттенхэм» провёл действительно хороший матч. Это одна из лучших команд, играющих на контратаках. Мы достаточно хорошо оборонялись, они создали мало моментов, но смогли забить гол. Хорошо, что мы тоже забили и сумели оказать давление на соперника, но 1:1 — это лишь одно очко. Продолжаем бороться.

«Ливерпуль» сейчас борется с одной из лучших команд мира. Мы знаем, что, если потеряем очки в борьбе с «Манчестер Сити», возможно, можем лишиться титула. Но все мы люди, и они тоже люди. Мы надеемся, что «Ман Сити» потеряет очки и не сможет выбить нас из гонки за титул», — приводит слова Фабиньо пресс-служба «Ливерпуля».

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