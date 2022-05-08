Шотландский защитник «Болоньи» Хики прокомментировал интерес к нему со стороны «Арсенала»

Защитник «Болоньи» Аарон Хики отреагировал на информацию о том, что им интересуется лондонский «Арсенал».

«Я вижу все эти новости, иногда друзья пишут мне и спрашивают, правда это или нет. Приятно знать, что мной интересуются другие клубы, это придаёт уверенности, но нужно продолжать работать дальше и концентрироваться на футболе. Возможно, я хотел бы когда-нибудь попробовать себя в каком-то другом клубе, но кто знает, что ждёт нас в будущем?» — приводит слова Хики Sky Sports.

В текущем сезоне 19-летний шотландский защитник провёл 33 матча за «Болонью». Он сумел забить пять мячей и сделать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость крайнего защитника итальянского клуба в € 15 млн.

Напомним, что ранее, в летнее трансферное окно сезона-2021/2022, лондонский «Арсенал» приобрёл у «Болоньи» японского крайнего защитника Такэхиро Томиясу.