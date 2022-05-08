«Арсенал» — «Краснодар»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва, Кайнов, Марков.
Запасные: Коченков, Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Пивоваров, Литвинов, Ионов, Мацукатов, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Сухорученко, Рейхмен, Ильин, Апеков, Самко.
«Краснодар» набрал 45 очков в 27 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (22) — на 16-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 8 мая 2022
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:13
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28