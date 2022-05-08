«Арсенал» — «Краснодар»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».



«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, К. Кангва, Костадинов, Э. Кангва, Кайнов, Марков.



Запасные: Коченков, Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Аджоев, Деспотович.



«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Пивоваров, Литвинов, Ионов, Мацукатов, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.



Запасные: Городов, Агкацев, Сухорученко, Рейхмен, Ильин, Апеков, Самко.

«Краснодар» набрал 45 очков в 27 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (22) — на 16-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».