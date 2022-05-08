Бывший нападающий «Химок» забил гол «Лиону» в матче Лиги 1
Поделиться
Бывший форвард подмосковных «Химок» Дидье Ламкель Зе забил гол в матче 36-го тура французской Лиги 1 «Метц» — «Лион» (2:1, идёт второй тайм).
25-летний камерунский нападающий забил второй гол своей команды в матче на 40-й минуте.
Этот мяч стал вторым для Ламкеля Зе в составе «Метца». Ранее форвард забивал в матче 31-го тура с «Бордо» (1:3).
Дидье Ламкель Зе выступал в подмосковных «Химках» на правах аренды из бельгийского «Антверпена». Камерунец провёл за подмосковную команду три игры и сумел забить два гола.
С апреля 2022 года Ламкель Зе выступает за «Метц» и успел провести за эту команду шесть матчей. «Метц» борется за выживание во французской Лиге 1 и до матча с «Лионом» располагался на 19-м месте, набрав 25 очков в 35 матчах.
Новость по темеТри футболиста «Химок» приостановили контракты с клубом
Комментарии
- 8 мая 2022
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:13
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
Партнерский контент