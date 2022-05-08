Бывший нападающий «Химок» забил гол «Лиону» в матче Лиги 1

Бывший форвард подмосковных «Химок» Дидье Ламкель Зе забил гол в матче 36-го тура французской Лиги 1 «Метц» — «Лион» (2:1, идёт второй тайм).

25-летний камерунский нападающий забил второй гол своей команды в матче на 40-й минуте.

Этот мяч стал вторым для Ламкеля Зе в составе «Метца». Ранее форвард забивал в матче 31-го тура с «Бордо» (1:3).

Дидье Ламкель Зе выступал в подмосковных «Химках» на правах аренды из бельгийского «Антверпена». Камерунец провёл за подмосковную команду три игры и сумел забить два гола.

С апреля 2022 года Ламкель Зе выступает за «Метц» и успел провести за эту команду шесть матчей. «Метц» борется за выживание во французской Лиге 1 и до матча с «Лионом» располагался на 19-м месте, набрав 25 очков в 35 матчах.