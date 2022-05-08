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«Барселона» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти

«Барселона» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти
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«Барселона» интересуется полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб готов сделать крупное трансферное предложение за 29-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается продлить контракт с итальянским полузащитником.

Нынешнее соглашение Марко Верратти с «ПСЖ» истекает в 2024 году. Итальянский игрок выступает за клуб из Парижа с 2012 года и в составе команды восемь раз выигрывал чемпионат Франции.

В сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Также 29-летний футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за сборную Италии. В них он не смог отметиться результативными действиями.

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