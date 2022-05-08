«Барселона» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти
Поделиться
«Барселона» интересуется полузащитником «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб готов сделать крупное трансферное предложение за 29-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается продлить контракт с итальянским полузащитником.
Нынешнее соглашение Марко Верратти с «ПСЖ» истекает в 2024 году. Итальянский игрок выступает за клуб из Парижа с 2012 года и в составе команды восемь раз выигрывал чемпионат Франции.
В сезоне-2021/2022 полузащитник сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две голевые передачи.
Также 29-летний футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за сборную Италии. В них он не смог отметиться результативными действиями.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:13
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
Партнерский контент