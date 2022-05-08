«Уфа» и «Ростов» сыграли вничью. Полоз опять не реализовал пенальти

Сегодня, 8 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» — «Ростов». Игра проходила на центральном стадионе города Уфы и завершилась нулевой ничьей. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Учитывая отсутствие голов, самым ярким событием матча стал не реализованный Дмитрием Полозом пенальти на девятой минуте игры. Нападающий «Ростова» ударом с точки сотряс перекладину ворот соперника. Это второй незабитый одиннадцатиметровый в карьере Полоза. Первый промах случился месяц назад в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0). Также стоит отметить, что в концовке матча «Уфа» осталась в меньшинстве — с поля был удалён Боян Йокич. Однако на результат матча это не повлияло.

«Ростов» набрал 35 очков в 28 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (24) — на 15-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».