«ПСЖ» предложил Мбаппе три варианта нового контракта

«Пари Сен-Жермен» намерен удержать в команде нападающего Килиана Мбаппе. Клуб предлагает ему несколько вариантов нового контракта. Решающее слово остаётся за футболистом, информирует El Pais.
Согласно сведениям источника, в предложениях «ПСЖ» соблюдена следующая тенденция: чем длительнее будет срок нового контракта Мбаппе, тем более выгодные финансовые условия клуб готов предоставить Килиану. Так, руководство парижан предложило футболисту три варианта соглашений:
1. Контракт сроком на два года. Подписной бонус — € 80 млн. Зарплата в первый год — € 40 млн, во второй год — € 50 млн.
2. Контракт сроком на три года. Подписной бонус — € 130 млн. Зарплата в первый год — € 40 млн, во второй и третий годы — € 50 млн.
3. Контракт более чем на три года (срок выбирает сам футболист). Подписной бонус — € 200 млн. Зарплата в первый год — € 40 млн, во второй и третий – € 50 млн, в последующие годы — € 60 млн.
Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона. Футболистом активно интересуется мадридский «Реал».
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