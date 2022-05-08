Каррагер: «Сити» может потерять очки, но не думаю, что будут потери более чем в одной игре

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Сити» является фаворитом чемпионской гонки английской Премьер-лиги. Каррагер не верит в то, что они могут потерять очки более чем в одной игре.

«Не думаю, что у «Манчестер Сити» будут проблемы в матче с «Ньюкаслом». Но дальше матчи с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». Полагаю, «Сити» потеряет очки в одном из них. Впрочем, тот факт, что «Ливерпуль» потерял очки вчера, позволяет «Сити» это сделать.

Считаю ли я, что «Манчестер Сити» может потерять очки в двух играх? Пожалуй, нет», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Вчера, 7 мая, «Ливерпуль» потерял очки, не сумев обыграть «Тоттенхэм» в 36-м туре АПЛ. Игра завершилась со счётом 1:1.

Сегодня, 8 мая, «Манчестер Сити» может увеличить отрыв от мерсисайдской команды до трёх очков в случае победы над «Ньюкаслом».