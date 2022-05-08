Ашот Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по окончании сезона

Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.



«Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ», — сообщил один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что с большой долей вероятности Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.