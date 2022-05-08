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Хакшабанович — о возможном возвращении в Россию: мне там нравилось, это не проблема

Хакшабанович — о возможном возвращении в Россию: мне там нравилось, это не проблема
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Полузащитник «Юргордена» Сеад Хакшабанович оценил возможность возвращения в Россию. 23-летний черногорский футболист выступает за шведский клуб на правах аренды из казанского «Рубина».

«Эта ситуация от меня не зависит. Всё упирается в решение ФИФА. Сейчас происходят более важные вещи. Я ничего не знаю.

Возможно ли возвращение в Россию? Мне там нравилось, так что это не проблема», — приводит слова Хакшабановича Fotballskanalen.

Отметим, что игрок воспользовался правилом ФИФА о приостановлении контракта с «Рубином» до 30 июня 2022 года.

В семи играх за «Юргорден» Хакшабанович забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

В 23 матчах за «Рубин» Сеад Хакшабанович забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

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