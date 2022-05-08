Хакшабанович — о возможном возвращении в Россию: мне там нравилось, это не проблема
Поделиться
Полузащитник «Юргордена» Сеад Хакшабанович оценил возможность возвращения в Россию. 23-летний черногорский футболист выступает за шведский клуб на правах аренды из казанского «Рубина».
«Эта ситуация от меня не зависит. Всё упирается в решение ФИФА. Сейчас происходят более важные вещи. Я ничего не знаю.
Возможно ли возвращение в Россию? Мне там нравилось, так что это не проблема», — приводит слова Хакшабановича Fotballskanalen.
Отметим, что игрок воспользовался правилом ФИФА о приостановлении контракта с «Рубином» до 30 июня 2022 года.
В семи играх за «Юргорден» Хакшабанович забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
В 23 матчах за «Рубин» Сеад Хакшабанович забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
Партнерский контент