Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на информацию, что он может стать главой РПЛ

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, согласно которой он может возглавить Российскую Премьер-Лигу.

«У нас есть президент Лиги — Ашот Рафаилович Хачатурянц. Давайте никакую другую информацию обсуждать не будем», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022. Позже «РБ Спорт» сообщил, что новым главой РПЛ может стать Айдамиров.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.