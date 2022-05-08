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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на информацию, что он может стать главой РПЛ

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на информацию, что он может стать главой РПЛ
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию, согласно которой он может возглавить Российскую Премьер-Лигу.

«У нас есть президент Лиги — Ашот Рафаилович Хачатурянц. Давайте никакую другую информацию обсуждать не будем», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022. Позже «РБ Спорт» сообщил, что новым главой РПЛ может стать Айдамиров.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

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