Нападающий «Арсенала» Марков: в первом тайме с «Краснодаром» наш план сработал на 100%

Нападающий «Арсенала» Евгений Марков прокомментировал итоги первого тайма в игре с «Краснодаром».

«Пока выигрываем, очень комфортно играть в наш футбол. Я не знаю, как будет развиваться матч, но пока нас всё устраивает. Как и ожидали, соперник владеет мячом, а мы реализуем свои шансы. В первом тайме наш план сработал на 100%», — сказал игрок в эфире телеканала «Матч».

На 19-й минуте Сергей Ткачёв с углового навесил в центр штрафной, Кингз Кангва головой послал мяч в дальний угол.

«Краснодар» набрал 45 очков в 27 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (22) — на 16-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».