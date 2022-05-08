«Локомотив» — «Рубин»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.



Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Чёрный, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Бека-Бека, Камано.



«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Лисакович.



Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Локомотив» набрал 41 очко в 27 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 13-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».