«Локомотив» — «Рубин»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Петров, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.
Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Чёрный, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Бека-Бека, Камано.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Абильдгор, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.
«Локомотив» набрал 41 очко в 27 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 13-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 8 мая 2022
-
18:52
-
18:28
-
18:26
-
18:09
-
18:08
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:36
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12