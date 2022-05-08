В «Ньюкасле» отреагировали на информацию об интересе к Гамиду Агаларову

Директор по связям с общественностью «Ньюкасла» Ли Маршал отреагировал на информацию об интересе к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — сказал Маршал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Последний раз Агаларов забил в матче с «Химками» 1 мая — тогда он реализовал пенальти. Для него этот гол стал 18-м в нынешнем сезоне чемпионата России. 21-летний футболист является лучшим бомбардиром турнира.



Ближайшим преследователем Агаларова является нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, на счету которого 13 точных ударов. 11 голов на своём счету имеют Матео Кассьерра («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит») и Фёдор Смолов («Динамо»).