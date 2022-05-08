Нагельсман настаивает на трансфере хавбека «РБ Лейпциг» Лаймера в «Баварию»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер попал в сферу интересов «Баварии», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.



По информации источника, мюнхенский клуб готов предложить «РБ Лейпциг» около € 20 млн за 24-летнего футболиста. Отмечается, что заполучить Лаймера будет непросто, однако на трансфере полузащитника настаивает лично главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман. В услугах Лаймера также заинтересованы некоторые ведущие клубы английской Премьер-лиги.



Лаймер выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний австрийский футболист принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт Лаймера с клубом рассчитан до 2023 года.

Новость по теме Защитник «Аякса» Мазрауи точно перейдёт в «Баварию», он уже прошёл медосмотр