Газизов: у «Уфы» давно идут матчи жизни. Прямых конкурентов за выживание у нас уже нет
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).
«В матче с «Ростовом», как мне кажется, мы были интереснее. Понятно, что был незабитый пенальти, но он не исходил из логики игры. А так мы были более логичны. По игре структурно, по самоотдаче. Хотели больше победить. У нас уже давно идут матчи жизни. Будем биться дальше.
Сейчас прямых конкурентов в борьбе за выживание уже нет. Не знаешь, кто сильнее, кто слабее. Если «Уфа» вылетит, то её не будет в том виде, в котором она есть сейчас. Сейчас мы стараемся меньше зависеть от государственных дотаций и так далее. Вот это может измениться», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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