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«Болонья» проиграла аутсайдеру Серии А «Венеции», пропустив гол на 93-й минуте

«Болонья» проиграла аутсайдеру Серии А «Венеции», пропустив гол на 93-й минуте
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В матче 36-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Венеции» Тома Анри. На 19-й минуте полузащитник Софиан Кийине упрочил преимущество хозяев. В компенсированное время первого тайма форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини сократил отставание гостей. На 55-й минуте встречи нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович сравнял счёт. На 68-й минуте хавбек Йерди Схаутен вывел гостей вперёд в счёте. Через 10 минут счёт снова стал равным — форвард «Венеции» Маттиа Араму успешно реализовал пенальти. В компенсированное время матча итоговый счёт установил нападающий «Венеции» Деннис Йонсен.

«Венеция» набрала 25 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (43) — на 13-м месте.

Италия - Серия А. 36-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
4 : 3
Болонья
Болонья
1:0 Анри – 4'   2:0 Кийине – 19'   2:1 Орсолини – 45+2'   2:2 Арнаутович – 55'   2:3 Схаутен – 68'   3:3 Араму – 78' (пен)   4:3 Йонсен – 90+3'
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