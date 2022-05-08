«Болонья» проиграла аутсайдеру Серии А «Венеции», пропустив гол на 93-й минуте

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Венеции» Тома Анри. На 19-й минуте полузащитник Софиан Кийине упрочил преимущество хозяев. В компенсированное время первого тайма форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини сократил отставание гостей. На 55-й минуте встречи нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович сравнял счёт. На 68-й минуте хавбек Йерди Схаутен вывел гостей вперёд в счёте. Через 10 минут счёт снова стал равным — форвард «Венеции» Маттиа Араму успешно реализовал пенальти. В компенсированное время матча итоговый счёт установил нападающий «Венеции» Деннис Йонсен.



«Венеция» набрала 25 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (43) — на 13-м месте.