«Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» М и поднялся на 12-е место в чемпионате Германии
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Сегодня, 8 мая, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте в рамках 33-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Сильнейшего команды не выявили — 1:1.
Счёт в игре спустя 4 минуты после стартового свистка открыл Алассан Плеа — ему ассистировал Штефан Лайнер. Во втором тайме «орлы» сравняли счёт — отличился Гонсало Пасьенса после передачи Даити Камада.
После 33 сыгранных туров «Боруссия» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Адольфа Хюттера набрали 42 очка. «Айнтрахт» с 41 очком находится на 12-й строчке. Недавно команда Оливера Гласнера вышла в финал Лиги Европы, в полуфинале обыграв «Вест Хэм» по сумме двух матчей со счётом 3:1.
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