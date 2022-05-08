Вратарь «Арсенала» Левашов оценил поступок болельщиков, которые скандировали его имя

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал поражение в игре с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ (1:2).

«Во время матча с «Ростовом» болельщики постоянно скандировали мою фамилию, но я бы хотел поговорить о другом. После игры с «Ростовом» мы пообщались с фанатами, я им сказал, что не стоит выделять из команды кого-то персонально. На что получил ответ, что они хотели таким образом разозлить и завести ребят.

Да, у них получилось, второй тайм с ростовчанами мы провели довольно неплохо, и если бы не ошибка в конце встречи, то очко «Арсенал» точно заслужил. Возвращаясь к разговору с болельщиками. Мы в первую очередь команда, а не Миша, Женя, Максим или ещё кто-то. Болеть нужно за «Арсенал», а не за фамилии или имена», — цитирует игрока пресс-служба клуба.