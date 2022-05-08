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«Марсель» на выезде разгромил «Лорьян» и поднялся на второе место в чемпионате Франции

«Марсель» на выезде разгромил «Лорьян» и поднялся на второе место в чемпионате Франции
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Сегодня, 8 мая, состоялся матч в рамках 36-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Марселем», команды играли на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» в Лорьяне, сильнее оказались гости — 3:0.

Счёт на 39-й минуте открыл Амаду Бамба Дьенг после паса Дженгиза Ундера. В начале второго тайма преимущество укрепил Маттео Гендузи — ему ассистировал Луан Перес. На 67-й минуте Жерсон довёл счёт до разгромного.

Благодаря этой победе команда Хорхе Сампаоли поднялась на второе место в чемпионате Франции. В активе клуба 68 очков. Ближайшим преследователем подопечных аргентинца является «Монако». Монегаски набрали 65 очков. Лидирует в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен». Парижане набрали 79 очков.

Франция - Лига 1. 36-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 18:05 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
0 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Дьенг – 39'   0:2 Гендузи – 48'   0:3 Жерсон – 67'
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