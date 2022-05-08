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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и поднялся на первое место в АПЛ
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Сегодня, 8 мая, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл». Сильнее оказались «горожане». Счёт — 5:0.

На 19-й минуте отличился Рахим Стерлинг — ему ассистировал Жоау Канселу. В конце первого тайма отличился защитник Эмерик Лапорт. Во втором тайме отметились Родриго Эрнандес, Фил Фоден и Рахим Стерлинг. Им ассистировали Кевин Де Брёйне, Александр Зинченко и Джек Грилиш соответственно.

«Манчестер Сити» набрал 86 очков и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Горожане» опережают лидировавший до этого «Ливерпуль» на 3 очка. Теперь у этих команд равное количество проведённых игр. «Ньюкасл» с 43 очками располагается на 13-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Стерлинг – 19'   2:0 Лапорт – 38'   3:0 Эрнандес – 61'   4:0 Фоден – 90'   5:0 Стерлинг – 90+3'
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