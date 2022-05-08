«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» и поднялся на первое место в АПЛ
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Сегодня, 8 мая, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл». Сильнее оказались «горожане». Счёт — 5:0.
На 19-й минуте отличился Рахим Стерлинг — ему ассистировал Жоау Канселу. В конце первого тайма отличился защитник Эмерик Лапорт. Во втором тайме отметились Родриго Эрнандес, Фил Фоден и Рахим Стерлинг. Им ассистировали Кевин Де Брёйне, Александр Зинченко и Джек Грилиш соответственно.
«Манчестер Сити» набрал 86 очков и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Горожане» опережают лидировавший до этого «Ливерпуль» на 3 очка. Теперь у этих команд равное количество проведённых игр. «Ньюкасл» с 43 очками располагается на 13-й строчке.
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