«Локомотив» обыграл «Рубин», Антон Миранчук забил первый гол в сезоне

Сегодня, 8 мая, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Локомотив» и казанский «Рубин». Встреча закончилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав 11-метровый удар.



«Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Его ассистентами выступили Егор Болховитин и Кирилл Большаков. Резервным судьёй был Антон Фролов. Делегат матча — Дмитрий Башкеев, инспектор Андрей Бутенко.



Арбитром VAR выступил Анатолий Жабченко, его помощником — Александр Богданов.