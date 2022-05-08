Р. Билялетдинов: «Рубин» — «Локомотив» — ничейная и обоюдоострая игра. Но случай решает

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение казанцев в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом (0:1).

«Ничейная игра. Но случай решает, в концовке «Рубин» мог и отыграться. Матч был обоюдоострым, чувствовалось напряжение. Был офсайд на тоненького, в перекладину попадали. Если бы не положение вне игры, могли, может, забить и один, и два.



«Рубин» безвольно играл против «Енисея», «Сочи». И в то же время с самоотдачей играли со «Спартаком», «Локомотивом». Для этого надо в Москве что ли играть? Шутка, конечно. До этого было 1:6 с ЦСКА. «Рубину» деваться некуда, надо выкладываться в двух оставшихся играх», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.