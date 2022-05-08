Булыкин: «Локомотив» удивил молодёжью. Так и надо, а не покупать легионеров за € 2,5 млн

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Рубина» в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с железнодорожниками (0:1).

«Поздравляю «Локомотив» с победой, но игра была не очень, плохо смотрелась, много было брака. Моментов было очень мало, я могу вспомнить удар головой Кухты, пенальти, Изидор по воротам не попал. Сегодня было много передач просто в никуда. Осталось несколько игр, думаю, железнодорожникам надо смотреть уже на следующий сезон. Но как же слаб «Рубин»!



«Локомотив» приятно удивил молодёжью. Думаю, что именно на неё надо ориентироваться, а не покупать непонятных легионеров за € 2,5 млн, хотя на трансфермаркте они стоят по € 500 тыс. Надо обращать внимание на свою академию, молодёжь, и тогда «Локомотив» в следующем сезоне будет более замотивирован и сыгран», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.