«Барселона» отказалась от возвращения своего воспитанника

«Барселона» отказалась от возможной покупки защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, который в настоящее время выступает на правах аренды за испанский «Бетис». Об этом сообщает COPE.

27-летний Бельерин в 31 матче нынешнего сезона отметился пятью результативными передачами. Действующее соглашение испанского защитника с «Арсеналом» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Бельерина оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

С 2003 по 2011 год Бельерин находился в структуре «Барселоны».

«Барселона» на 90+4-й минуте вырвала победу у «Бетиса» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги:

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