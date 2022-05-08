Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» отказалась от возвращения своего воспитанника

«Барселона» отказалась от возвращения своего воспитанника
Комментарии

«Барселона» отказалась от возможной покупки защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, который в настоящее время выступает на правах аренды за испанский «Бетис». Об этом сообщает COPE.

27-летний Бельерин в 31 матче нынешнего сезона отметился пятью результативными передачами. Действующее соглашение испанского защитника с «Арсеналом» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Бельерина оценивается порталом Transfermarkt в € 20 млн.

С 2003 по 2011 год Бельерин находился в структуре «Барселоны».

«Барселона» на 90+4-й минуте вырвала победу у «Бетиса» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022