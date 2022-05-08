«Бавария» планирует подписать полузащитника «РБ Лейпциг»

Мюнхенская «Бавария» планирует заключить соглашение с полузащитником «РБ Лейпциг» Конрадом Лаймером. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, в подписании 24-летнего австрийского футболиста заинтересован лично главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсман, который работал с Лаймером в «РБ Лейпциг». Сообщается, что «Бавария» планирует предложить за футболиста € 20 млн.

Лаймер стал игроком немецкого клуба в 2017 году. В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.



Соглашение между Лаймером и «РБ Лейпциг» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 26 млн.