«Бавария» планирует подписать полузащитника «РБ Лейпциг»

Мюнхенская «Бавария» планирует заключить соглашение с полузащитником «РБ Лейпциг» Конрадом Лаймером. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, в подписании 24-летнего австрийского футболиста заинтересован лично главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсман, который работал с Лаймером в «РБ Лейпциг». Сообщается, что «Бавария» планирует предложить за футболиста € 20 млн.
Лаймер стал игроком немецкого клуба в 2017 году. В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.
Соглашение между Лаймером и «РБ Лейпциг» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 26 млн.
- 8 мая 2022
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