Криштиану Роналду назвал имя своей новорождённой дочери

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес назвали имя новорождённой дочери.

Девочку, которая родилась 18 апреля, решили назвать Беллой Эсмеральдой. Об этом сообщила Родригес в своих соцсетях. Пара также сообщила о смерти её близнеца. Дочь Роналду благополучно родилась и недавно появилась в доме Роналду вместе с остальной частью его семьи.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

Соглашение между 37-летним португальским футболистом и английским «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость Криштиану Роналду оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.