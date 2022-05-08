Слуцкий: не готов сказать, что будет происходить в российском футболе в следующем сезоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанцев в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом (0:1).

«Как и любой другой человек, не готов сказать, что будет происходить в российском футболе в следующем сезоне. Готов вам заплатить за такой инсайд, если вы имеете информацию. Мы живём сегодняшним днём. Решаем проблемы. Сейчас большой аванс, если кто-то о чём-то рассуждает в перспективе.



Позиция оттянутого форварда — лучший вариант для Кучаева. В ЦСКА он проводил свои лучшие матчи, располагаясь ближе к атаке. Есть уверенность, что лично я сделаю всё от себя зависящее, чтобы мы максимально качественно сыграли последние две встречи. Не уйду в запой, депрессию или куда-то ещё», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.