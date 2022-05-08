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Широков: смысл Слуцкому уходить из «Рубина»? Осталось два тура

Широков: смысл Слуцкому уходить из «Рубина»? Осталось два тура
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Экс-футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение «Рубина» в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Должен ли Слуцкий сам уйти прямо сейчас? Он же сказал, что никуда не собирается. Осталось два тура до конца сезона, смысл уходить? Скучный матч? Но в этом же виноват не только «Рубин». «Локомотив» ещё с того года не сказать, что феерит после перестройки, а казанцы в затяжном пике уже давно.

Мне-то чего должно быть обидно, если «Рубин» вылетит? Это самому клубу и его болельщикам должно быть обидно, если команда покинет РПЛ», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав 11-метровый удар. «Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.

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