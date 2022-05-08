Мостовой: непонятно, что происходит в «Рубине». Увольнять Слуцкого надо было раньше

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Локомотива» в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Я много раз говорил — непонятно, что в «Рубине» происходит. Хорошо для них, что ещё команды внизу оступились. Была ничейная игра? По игре «Спартак» тоже не заслуживает на девятом месте находиться. Но у красно-белых и в других командах тренеры меняются, а в «Рубине», видимо, всё нормально.



Что касается Слуцкого, то увольнять его надо было раньше. «Рубин» с такими возможностями и бюджетом, как минимум, должен быть в первой восьмёрке — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав 11-метровый удар. «Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.