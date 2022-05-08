Магкеев: сегодня было важно победить «Рубин» для уверенности. До этого проиграли два матча
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу команды над «Рубином» (1:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Как вы знаете, мы два матча проиграли. Сегодня было важно победить для уверенности, сыграли на ноль — я рад победе. Уже три недели тренируюсь с командой, в этом плане всё хорошо. Мы все отрабатываем линии, неважно, с кем играть. У Мампасси есть потенциал, что он и демонстрирует в последних играх. Желаю ему только удачи.
Что касается мотивации, то мы все играем в футбол, чтобы победить, любим соревноваться. У нас осталась одна игра дома с «Динамо», надо порадовать болельщиков», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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