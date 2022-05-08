Заур Хапов: Гильерме для нас номер один в команде, он наш вратарь и капитан

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу железнодорожников в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).
«Смотрим по тренировкам, кто готов лучше. Не согласен, что Керк провалил игру. Он активно участвовал и в атаке, помогал в обороне. Сейчас у нас многие выздоровели, есть ротация состава. Приятно, что выиграли таким молодым составом. Молодые ребята набираются опыта, получают шанс. Надо работать на тренировках, чтобы получать место в составе. Тикнизян провёл качественный матч, хорошо подключался в атаку.
Гильерме чуть-чуть усугубил травму с «Краснодаром». Гильерме для нас номер один в команде, он наш вратарь и капитан. Это наше прошлое, настоящее и будущее. Со Слуцким пересёкся перед игрой, подбодрил. Есть ли амбиции стать главным тренером в будущем? Это технический вопрос. Руководство объявило главного тренера, но последнее слово за Комппером», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 8 мая 2022
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