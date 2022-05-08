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Ан. Миранчук: вам уже говорили, что в «Локо» большая перестройка. Это требует времени

Ан. Миранчук: вам уже говорили, что в «Локо» большая перестройка. Это требует времени
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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался об изменениях в команде.

«Согласен с тем, что конкуренция должна быть. Вам уже сколько раз говорили, что в «Локомотиве» большая перестройка, мы меняем направление. Естественно, это требует времени. Я должен отвечать, сколько потребуется времени? Я футболист, делаю всё от себя зависящее, понимаете? Выхожу на поле, чтобы выкладываться, приносить команде результат. Там уже некоторые моменты не от меня зависят. Сейчас конец сезона, надеюсь, что мы возьмём оставшиеся очки и к следующему сезону подойдём более конкурентоспособными. Может быть, не стоило перестраиваться? Я за это всё отвечаю?

Слышал ли слова Сёмина? Я ничего не решаю. Что я сейчас должен сделать? Нужна конкуренция. Уверен, что мы можем составить её. Нужно просто больше работать. Когда мы стали чемпионами и выбили «Зенит», была совсем другая ситуация», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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