Антон Миранчук: брат дальше собирается играть в Европе. Его никто не выгоняет

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своём брате Алексее, выступающем за «Аталанту».

«Сейчас есть большой шанс для русских футболистов? Да, это чувствуется. Всегда мечтаешь сыграть в Премьер-Лиге, сейчас это не то что просто, но шанс проявить себя может появиться быстрее. Желаю всем дерзать. Вы сами понимаете, что это наши реалии.



Что касается моих амбиций поехать в Европу или переход в «Зенит»? Вот провокации. Я не закрываюсь. Но в данной ситуации уехать в Европу будет, наверное, сложнее. Но время меняется, никто не знает, что будет завтра.



Брат дальше собирается играть в Европе, его никто не выгоняет. Когда он играет, он показывает себя, делает всё от себя зависящее. Это же не так просто, как всем нам кажется. Когда я с ним разговариваю, понимаю, что всё не совсем просто. Например? Это личные моменты. Думаю, что будет правильно, если он сам ответит на эти вопросы. Мне нравится, что он позитивно настроен. В Италии они больше проводят времени в зале, Лёша к этому уже адаптировался. Можно сказать, что он без этого не может», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.