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Миранчук «топил» «Рубин», Слуцкий бурно реагировал на поражение. Фото победы «Локомотива»

Миранчук «топил» «Рубин», Слуцкий бурно реагировал на поражение. Фото победы «Локомотива»
«Локомотив» — «Рубин»
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8 мая в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

«Мы живём в этих реалиях, понимая их и делая свою работу. Мотивация без еврокубков? Она не пропала — нужно побеждать, набирать очки и радовать болельщиков. Что касается реакции легионеров на отсутствие еврокубков, то у нас всё хорошо, вроде бы все остаются. В раздевалке обсуждали между собой», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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